Tournoi Jeux Vidéo Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Tournoi Jeux Vidéo Mario Kart World sur Nintendo Switch 2

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Rejoins la course et affronte les autres joueurs pour remporter la victoire et un prix !

+9ans, sur inscription

Rejoins la course et affronte les autres joueurs pour remporter la victoire et un prix !

+9ans, sur inscription .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Tournoi Jeux Vidéo Mario Kart World sur Nintendo Switch 2

Join the race and compete against other players to win the race and a prize!

Ages 9 and up, registration required

L’événement Tournoi Jeux Vidéo Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande