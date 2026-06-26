Tournoi Jeux Vidéo Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Tournoi Jeux Vidéo Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 1 août 2026.
Labouheyre
Tournoi Jeux Vidéo Mario Kart World sur Nintendo Switch 2
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Rejoins la course et affronte les autres joueurs pour remporter la victoire et un prix !
+9ans, sur inscription
Rejoins la course et affronte les autres joueurs pour remporter la victoire et un prix !
+9ans, sur inscription .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Tournoi Jeux Vidéo Mario Kart World sur Nintendo Switch 2
Join the race and compete against other players to win the race and a prize!
Ages 9 and up, registration required
L’événement Tournoi Jeux Vidéo Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande
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