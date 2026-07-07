Hors les murs du Pôle Animation Labouheyre
mercredi 22 juillet 2026 · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Hors les murs du Pôle Animation
Parc de Peyre, Labouheyre Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Une animation gratuite et ouverte à tous pour faire vivre l’été au cœur de Peyre !
Dans le cadre de la saison culturelle et de L’Été à Peyre, venez profiter d’un moment convivial autour de jeux en bois, jeux de société et jeux de cartes. Une animation ouverte à tous pour partager, jouer et se divertir en famille ou entre amis. .
Parc de Peyre, Labouheyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 96 41 animationmairie@labouheyre.fr
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English : Hors les murs du Pôle Animation
A free event open to everyone to bring summer to life in the heart of Peyre!
L’événement Hors les murs du Pôle Animation Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cœur Haute Lande
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