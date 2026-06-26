JEUX DE SOCIETE PÔLE ANIMATION Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

JEUX DE SOCIETE

PÔLE ANIMATION 116 rue Alexandre Léon Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

L’enseigne As2Pik, spécialiste des jeux de société, proposera divers jeux originaux.

>>> Ouvert à tous, en famille… ou pas ^^ !

Dès 18h30, pot convivial, préparé par les jeunes du foyer !

*** Animation Gratuite, au Pôle Animation.

L’enseigne As2Pik, spécialiste des jeux de société, proposera divers jeux originaux.

>>> Ouvert à tous, en famille… ou pas ^^ !

Dès 18h30, pot convivial, préparé par les jeunes du foyer !

*** Animation Gratuite, au Pôle Animation. .

PÔLE ANIMATION 116 rue Alexandre Léon Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 animationmairie@labouheyre.fr

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English : JEUX DE SOCIETE

As2Pik, a store specializing in board games, will offer a variety of unique games.

>>> Open to everyone—families… or not ^^!

Starting at 6:30 p.m., enjoy a friendly get-together organized by the youth at the center!

*** Free event at the Pôle Animation.

L’événement JEUX DE SOCIETE Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande