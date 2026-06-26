JEUX DE SOCIETE PÔLE ANIMATION Labouheyre
jeudi 9 juillet 2026 · PÔLE ANIMATION · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
JEUX DE SOCIETE
PÔLE ANIMATION 116 rue Alexandre Léon Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
L’enseigne As2Pik, spécialiste des jeux de société, proposera divers jeux originaux.
>>> Ouvert à tous, en famille… ou pas ^^ !
Dès 18h30, pot convivial, préparé par les jeunes du foyer !
*** Animation Gratuite, au Pôle Animation.
L’enseigne As2Pik, spécialiste des jeux de société, proposera divers jeux originaux.
>>> Ouvert à tous, en famille… ou pas ^^ !
Dès 18h30, pot convivial, préparé par les jeunes du foyer !
*** Animation Gratuite, au Pôle Animation. .
PÔLE ANIMATION 116 rue Alexandre Léon Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 animationmairie@labouheyre.fr
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English : JEUX DE SOCIETE
As2Pik, a store specializing in board games, will offer a variety of unique games.
>>> Open to everyone—families… or not ^^!
Starting at 6:30 p.m., enjoy a friendly get-together organized by the youth at the center!
*** Free event at the Pôle Animation.
L’événement JEUX DE SOCIETE Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande
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