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JEUX DE SOCIETE PÔLE ANIMATION Labouheyre

jeudi 9 juillet 2026 · PÔLE ANIMATION · Labouheyre

JEUX DE SOCIETE PÔLE ANIMATION Labouheyre

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
PÔLE ANIMATION
Adresse
116 rue Alexandre Léon
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Labouheyre

JEUX DE SOCIETE

PÔLE ANIMATION 116 rue Alexandre Léon Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :
2026-07-09

L’enseigne As2Pik, spécialiste des jeux de société, proposera divers jeux originaux.
>>> Ouvert à tous, en famille… ou pas ^^ !

Dès 18h30, pot convivial, préparé par les jeunes du foyer !

*** Animation Gratuite, au Pôle Animation.
L’enseigne As2Pik, spécialiste des jeux de société, proposera divers jeux originaux.
>>> Ouvert à tous, en famille… ou pas ^^ !

Dès 18h30, pot convivial, préparé par les jeunes du foyer !

*** Animation Gratuite, au Pôle Animation.   .

PÔLE ANIMATION 116 rue Alexandre Léon Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00  animationmairie@labouheyre.fr

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English : JEUX DE SOCIETE

As2Pik, a store specializing in board games, will offer a variety of unique games.
>>> Open to everyone—families… or not ^^!

Starting at 6:30 p.m., enjoy a friendly get-together organized by the youth at the center!

*** Free event at the Pôle Animation.

L’événement JEUX DE SOCIETE Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande

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