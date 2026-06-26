EXPO-PHOTO EN REGARD Maison de la Photographie des Landes Labouheyre
samedi 4 juillet 2026 · Maison de la Photographie des Landes · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
EXPO-PHOTO EN REGARD
Maison de la Photographie des Landes 36 rue Félix Arnaudin Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La Maison de la Photographie des Landes accueille une expo-photo en regard DU CÔTÉ DE CHEZ MOI, du 4 juillet au 22 août 2026. Vernissage à 11h, le 04/07.
Un face à face inédit entre Marvin Bonheur, photographe contemporain et l’illustre Félix Arnaudin.
>>> mercredi, jeudi, samedi 14h>18h30
La Maison de la Photographie des Landes accueille une expo-photo en regard DU CÔTÉ DE CHEZ MOI, du 4 juillet au 22 août 2026. Vernissage à 11h, le 04/07.
À première vue, tout les oppose. Marvin Bonheur, né en 1991, capture avec un compact 35mm des images granuleuses et instables de sa banlieue parisienne, pour contrer les préjugés dont elle souffre. Félix Arnaudin, au XIXe siècle, utilise une chambre photographique et des plaques de verre pour fixer avec précision les paysages landais, menacés par les plantations de pins imposées par Napoléon III.
Pourtant, une même quête les unit préserver la mémoire d’un territoire méconnu et mal représenté.
>>> mercredi, jeudi, samedi 14h>18h30 .
Maison de la Photographie des Landes 36 rue Félix Arnaudin Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 culturemairie@labouheyre.fr
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English : EXPO-PHOTO EN REGARD
The Maison de la Photographie des Landes is hosting a photography exhibition titled *DU C%D4T%C9 DE CHEZ MOI* from July 4 to August 22, 2026. Opening reception at 11 a.m. on July 4.
A unique face-to-face encounter between Marvin Bonheur, a contemporary photographer, and the renowned Félix Arnaudin.
>>> Wednesday, Thursday, Saturday, 2:00 p.m.–6:30 p.m.
L’événement EXPO-PHOTO EN REGARD Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande
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