Little Films Festival- Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 5 juillet 2026.

Labouheyre

Little Films Festival- Les Tourouges et les Toubleus

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Little Films Festival, la séance pour les tous petits !

Tarif unique à 3.50 €

La séance est précédée de la lecture du conte éponyme. .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Little Films Festival- Les Tourouges et les Toubleus

L’événement Little Films Festival- Les Tourouges et les Toubleus Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur Haute Lande