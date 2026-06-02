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Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Le Félix Labouheyre

Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Le Félix Labouheyre

Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Cinéma Le Félix

Adresse : 2 rue de l'hôtel de ville

Ville : 40210 Labouheyre

Département : Landes

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Labouheyre

Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Dans le cadre du Little Film Festival bénéficiez d’un tarif unique à 3.40€ !

Les Tourouges et les Toubleus c’est dimanche 5 juillet à 11h au Félix, suivi d’une lecture d’un album éponyme.

Gardez l’oeil ouvert, nous proposons tous l’été de nombreux films pour les plus jeunes dans le cadre de ce festival )   .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68  cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus

L’événement Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur Haute Lande

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