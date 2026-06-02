Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Le Félix Labouheyre
Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 5 juillet 2026.
Labouheyre
Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Dans le cadre du Little Film Festival bénéficiez d’un tarif unique à 3.40€ !
Les Tourouges et les Toubleus c’est dimanche 5 juillet à 11h au Félix, suivi d’une lecture d’un album éponyme.
Gardez l’oeil ouvert, nous proposons tous l’été de nombreux films pour les plus jeunes dans le cadre de ce festival ) .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus
L’événement Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur Haute Lande
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