9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Labouheyre
9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Labouheyre vendredi 17 juillet 2026.
Labouheyre
9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande
Place du marché Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
9ème Festival Partir en Livre sur neuf communes du 7 au 17 juillet 2026 en partenariat avec le Réseau des Médiathèques du territoire et les communes de Sore, Labrit, Luglon, Commensacq, Canenx et Réaut, Saugnac et Muret, Pissos, Escource et Labouheyre.
Au programme pour cette dernière journée de festival:
14h/18h: Ateliers Arts Plastiques avec Quitterie Duvignac, Manga avec Zabz Yakujo, BD avec Patrick Goulesque, coin médiathèque, librairie, dédicaces, Ludobus.
15h Spectacle La grosse faim de p’tit bonhomme Cie L’Oiseau Manivelle. Théâtre de rue, marionnettes
TOUT PUBLIC- Salle des fêtes en cas de pluie
Le Festival Partir en Livre en Cœur Haute Lande est organisé dans le cadre de la programmation culturelle de la CCCHL. Festival soutenu par le Département des Landes et labellisé par le Centre National du Livre .
Place du marché Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 05 05
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English : 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande
L’événement 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande
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