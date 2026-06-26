UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre mardi 21 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave
Adresse
142 rue Marie Labeyrie
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Labouheyre

Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:30:00
fin : 2026-07-21 19:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Découvrez Le Songe d’une nuit d’été, un ballet féerique inspiré de Shakespeare, où amours, magie et créatures enchantées se rencontrent au cœur d’une forêt mystérieuse.
Entrée libre, +8 ans & adulte, 2h
Découvrez Le Songe d’une nuit d’été, un ballet féerique inspiré de Shakespeare, où amours, magie et créatures enchantées se rencontrent au cœur d’une forêt mystérieuse.
Entrée libre, +8 ans & adulte, 2h   .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été

Discover *A Midsummer Night’s Dream*, a magical ballet inspired by Shakespeare, where love, magic, and enchanted creatures come together in the heart of a mysterious forest.
Free admission, ages 8 and up & adults, 2 hours

L’événement Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande

À voir aussi à Labouheyre (Landes)