Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:30:00

fin : 2026-07-21 19:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Découvrez Le Songe d’une nuit d’été, un ballet féerique inspiré de Shakespeare, où amours, magie et créatures enchantées se rencontrent au cœur d’une forêt mystérieuse.

Entrée libre, +8 ans & adulte, 2h

Découvrez Le Songe d’une nuit d’été, un ballet féerique inspiré de Shakespeare, où amours, magie et créatures enchantées se rencontrent au cœur d’une forêt mystérieuse.

Entrée libre, +8 ans & adulte, 2h .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été

Discover *A Midsummer Night’s Dream*, a magical ballet inspired by Shakespeare, where love, magic, and enchanted creatures come together in the heart of a mysterious forest.

Free admission, ages 8 and up & adults, 2 hours

L’événement Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande