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Little Films Festival- Animo Rigolo Cinéma Le Félix Labouheyre

dimanche 26 juillet 2026 · Cinéma Le Félix · Labouheyre

Little Films Festival- Animo Rigolo Cinéma Le Félix Labouheyre

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Cinéma Le Félix
Adresse
2 rue de l'hôtel de ville
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif

Labouheyre

Little Films Festival- Animo Rigolo

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Little Films Festival, la séance pour les plus jeunes!

Des prix mini à 3.50€ !   .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68  cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Little Films Festival- Animo Rigolo

L’événement Little Films Festival- Animo Rigolo Labouheyre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cœur Haute Lande

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