Atelier numérique ChatGPT et IA les bases pour tous Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre vendredi 10 juillet 2026.

Labouheyre

Atelier numérique ChatGPT et IA les bases pour tous

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Découverte de l’IA apprenez à utiliser ChatGPT et explorez les fondamentaux de l’intelligence artificielle.

Sur inscription, +13ans

Découverte de l’IA apprenez à utiliser ChatGPT et explorez les fondamentaux de l’intelligence artificielle.

Sur inscription, +13ans .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier numérique ChatGPT et IA les bases pour tous

Introduction to AI: Learn how to use ChatGPT and explore the fundamentals of artificial intelligence.

Registration required, ages 13 and up

L’événement Atelier numérique ChatGPT et IA les bases pour tous Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande