Atelier numérique ChatGPT et IA les bases pour tous Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier numérique ChatGPT et IA les bases pour tous Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre vendredi 10 juillet 2026.
Labouheyre
Atelier numérique ChatGPT et IA les bases pour tous
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Découverte de l’IA apprenez à utiliser ChatGPT et explorez les fondamentaux de l’intelligence artificielle.
Sur inscription, +13ans
Découverte de l’IA apprenez à utiliser ChatGPT et explorez les fondamentaux de l’intelligence artificielle.
Sur inscription, +13ans .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Atelier numérique ChatGPT et IA les bases pour tous
Introduction to AI: Learn how to use ChatGPT and explore the fundamentals of artificial intelligence.
Registration required, ages 13 and up
L’événement Atelier numérique ChatGPT et IA les bases pour tous Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande
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