Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Matinée en plein air au Lac de Peyre Lac de Peyre Labouheyre

Matinée en plein air au Lac de Peyre Lac de Peyre Labouheyre

Matinée en plein air au Lac de Peyre Lac de Peyre Labouheyre mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Lac de Peyre

Adresse : A COTE DU DOJO

Ville : 40210 Labouheyre

Département : Landes

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Labouheyre

Matinée en plein air au Lac de Peyre

Lac de Peyre A COTE DU DOJO Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Les Mercredis de la Petite Enfance prennent l’air !

Parents, grands-parents, assistants maternels et enfants, nous vous donnons rendez-vous pour une belle matinée au grand air !

Mercredi 8 juillet
De 9h30 à 11h30
Lac de Peyre à Labouheyre

Au programme
Promenade autour du lac
Châteaux de sable
Jeux de plein air
Rencontres et échanges
Moments de convivialité

Une occasion de profiter ensemble d’un cadre agréable, de laisser les enfants explorer, jouer et partager un moment en toute simplicité.

Et si nous clôturions cette année autour d’un pique-nique ?
N’hésitez pas à apporter votre repas pour prolonger ce temps de rencontre si vous le souhaitez.

Pensez à prévoir
Casquette ou chapeau
Gourde
Crème solaire
Tenue adaptée à la météo

Renseignements
parentalite@coeurhautelande.fr
06.73.30.06.19 / 06.32.41.25.82   .

Lac de Peyre A COTE DU DOJO Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19  parentalite@coeurhautelande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Matinée en plein air au Lac de Peyre

L’événement Matinée en plein air au Lac de Peyre Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur Haute Lande

À voir aussi à Labouheyre (Landes)