Matinée en plein air au Lac de Peyre Lac de Peyre Labouheyre
Matinée en plein air au Lac de Peyre Lac de Peyre Labouheyre mercredi 8 juillet 2026.
Labouheyre
Matinée en plein air au Lac de Peyre
Lac de Peyre A COTE DU DOJO Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Les Mercredis de la Petite Enfance prennent l’air !
Parents, grands-parents, assistants maternels et enfants, nous vous donnons rendez-vous pour une belle matinée au grand air !
Mercredi 8 juillet
De 9h30 à 11h30
Lac de Peyre à Labouheyre
Au programme
Promenade autour du lac
Châteaux de sable
Jeux de plein air
Rencontres et échanges
Moments de convivialité
Une occasion de profiter ensemble d’un cadre agréable, de laisser les enfants explorer, jouer et partager un moment en toute simplicité.
Et si nous clôturions cette année autour d’un pique-nique ?
N’hésitez pas à apporter votre repas pour prolonger ce temps de rencontre si vous le souhaitez.
Pensez à prévoir
Casquette ou chapeau
Gourde
Crème solaire
Tenue adaptée à la météo
Renseignements
parentalite@coeurhautelande.fr
06.73.30.06.19 / 06.32.41.25.82 .
Lac de Peyre A COTE DU DOJO Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19 parentalite@coeurhautelande.fr
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English : Matinée en plein air au Lac de Peyre
L’événement Matinée en plein air au Lac de Peyre Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur Haute Lande
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