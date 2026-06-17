Matinée en plein air au Lac de Peyre Lac de Peyre Labouheyre mercredi 8 juillet 2026.

Labouheyre

Matinée en plein air au Lac de Peyre

Lac de Peyre A COTE DU DOJO Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Les Mercredis de la Petite Enfance prennent l’air !

Parents, grands-parents, assistants maternels et enfants, nous vous donnons rendez-vous pour une belle matinée au grand air !

Mercredi 8 juillet

De 9h30 à 11h30

Lac de Peyre à Labouheyre

Au programme

Promenade autour du lac

Châteaux de sable

Jeux de plein air

Rencontres et échanges

Moments de convivialité

Une occasion de profiter ensemble d’un cadre agréable, de laisser les enfants explorer, jouer et partager un moment en toute simplicité.

Et si nous clôturions cette année autour d’un pique-nique ?

N’hésitez pas à apporter votre repas pour prolonger ce temps de rencontre si vous le souhaitez.

Pensez à prévoir

Casquette ou chapeau

Gourde

Crème solaire

Tenue adaptée à la météo

Renseignements

parentalite@coeurhautelande.fr

06.73.30.06.19 / 06.32.41.25.82 .

Lac de Peyre A COTE DU DOJO Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19 parentalite@coeurhautelande.fr

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English : Matinée en plein air au Lac de Peyre

L’événement Matinée en plein air au Lac de Peyre Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur Haute Lande