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Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Jean-Louis Villenave

Adresse : 142 rue Marie Labeyrie

Ville : 40210 Labouheyre

Département : Landes

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Labouheyre

Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26 16:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Atelier numérique > Vendredi 26/06
Smartphone et tablettes Android
Prenez en main votre smartphone et votre tablette, découvrez astuces et fonctionnalités pour les utiliser en toute simplicité !
(14h>16h, +13ans, sur inscription)
Atelier numérique > Vendredi 26/06
Smartphone et tablettes Android
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(14h>16h, +13ans, sur inscription)   .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android

Digital Workshop > Friday 26/06
Smartphone and Android tablets
Get to grips with your smartphone and tablet, and discover the tricks and features that make them so easy to use!
(2pm>4pm, +13 yrs, registration required)

L’événement Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande

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