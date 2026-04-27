Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre vendredi 26 juin 2026.
Labouheyre
Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26 16:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Atelier numérique > Vendredi 26/06
Smartphone et tablettes Android
Prenez en main votre smartphone et votre tablette, découvrez astuces et fonctionnalités pour les utiliser en toute simplicité !
(14h>16h, +13ans, sur inscription)
Atelier numérique > Vendredi 26/06
Smartphone et tablettes Android
Prenez en main votre smartphone et votre tablette, découvrez astuces et fonctionnalités pour les utiliser en toute simplicité !
(14h>16h, +13ans, sur inscription) .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android
Digital Workshop > Friday 26/06
Smartphone and Android tablets
Get to grips with your smartphone and tablet, and discover the tricks and features that make them so easy to use!
(2pm>4pm, +13 yrs, registration required)
L’événement Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande