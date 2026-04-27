Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-06-26 16:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Atelier numérique > Vendredi 26/06

Smartphone et tablettes Android

Prenez en main votre smartphone et votre tablette, découvrez astuces et fonctionnalités pour les utiliser en toute simplicité !

(14h>16h, +13ans, sur inscription)

Atelier numérique > Vendredi 26/06

Smartphone et tablettes Android

Prenez en main votre smartphone et votre tablette, découvrez astuces et fonctionnalités pour les utiliser en toute simplicité !

(14h>16h, +13ans, sur inscription) .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android

Digital Workshop > Friday 26/06

Smartphone and Android tablets

Get to grips with your smartphone and tablet, and discover the tricks and features that make them so easy to use!

(2pm>4pm, +13 yrs, registration required)

L’événement Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande