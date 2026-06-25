Soirée Jeux de société Pôle Animation / Foyer des Jeunes Labouheyre jeudi 9 juillet 2026.

Labouheyre

Soirée Jeux de société

Pôle Animation / Foyer des Jeunes 106 rue Alexandre Léon / 40210Labouheyre Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

À partir de 18h30 pot convivial préparé par les jeunes du Foyer puis soirée jeux de société de 19h 22h

Ouvert à tous, libre et gratuit / en famille ou pas

Animé par As2Pik animateur professionnel jeux de société .

Pôle Animation / Foyer des Jeunes 106 rue Alexandre Léon / 40210Labouheyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 96 41 animationmairie@labouheyre.fr

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English : Soirée Jeux de société

L’événement Soirée Jeux de société Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cœur Haute Lande