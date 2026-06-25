Soirée Jeux de société Pôle Animation / Foyer des Jeunes Labouheyre
Soirée Jeux de société Pôle Animation / Foyer des Jeunes Labouheyre jeudi 9 juillet 2026.
Labouheyre
Soirée Jeux de société
Pôle Animation / Foyer des Jeunes 106 rue Alexandre Léon / 40210Labouheyre Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
À partir de 18h30 pot convivial préparé par les jeunes du Foyer puis soirée jeux de société de 19h 22h
Ouvert à tous, libre et gratuit / en famille ou pas
Animé par As2Pik animateur professionnel jeux de société .
Pôle Animation / Foyer des Jeunes 106 rue Alexandre Léon / 40210Labouheyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 96 41 animationmairie@labouheyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Jeux de société
L’événement Soirée Jeux de société Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cœur Haute Lande
À voir aussi à Labouheyre (Landes)
- Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Le Félix Labouheyre 5 juillet 2026
- Matinée en plein air au Lac de Peyre Lac de Peyre Labouheyre 8 juillet 2026
- Atelier créatif Création de cartes pop-up animaux de la forêt Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 15 juillet 2026
- 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Labouheyre 17 juillet 2026
- Eveil musical avec Pollyanna (3mois>6ans) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 18 juillet 2026