Eveil musical avec Pollyanna (3mois>6ans) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Eveil musical avec Pollyanna (3mois>6ans) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 18 juillet 2026.
Labouheyre
Eveil musical avec Pollyanna (3mois>6ans)
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18 11:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Retrouvez Pollyanna, ses personnages, décors, comptines et poésies le temps d’une parenthèse où les petits pourront s’approcher, découvrir et explorer.
Sur inscription, place limitées, 3mois>6ans
Retrouvez Pollyanna, ses personnages, décors, comptines et poésies le temps d’une parenthèse où les petits pourront s’approcher, découvrir et explorer. Les séances avec Pollyanna sont un lieu de partage, d’échanges de paroles avec l’enfant, un temps de plaisir, d’émotions, une occasion de découvrir le tout petit autrement.
Sur inscription, place limitées, 3mois>6ans .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Eveil musical avec Pollyanna (3mois>6ans)
Join Pollyanna, her characters, sets, nursery rhymes, and poems for a fun break where little ones can get up close, discover, and explore.
Registration required; limited space; ages 3 months–6 years
L’événement Eveil musical avec Pollyanna (3mois>6ans) Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande
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