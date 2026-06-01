Labouheyre

Rencontres Territoriales de la CCCHL

Salle des fêtes Labouheyre Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 00:00:00

fin : 2026-06-30 00:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Autonomie des jeunes et si on en parlait ensemble ?

Dans le cadre du Projet Global de Territoire 2026-2030, venez échanger sur les enjeux qui concernent la jeunesse de notre territoire

Engagement des jeunes

Formation & emploi

Mobilité

Logement

Mardi 30 juin 2026

18h 20h

Salle des fêtes de Labouheyre

Jeunes, parents, professionnels, associations, élus… votre avis compte !

Construisons ensemble le territoire de demain.

Un temps convivial clôturera la rencontre.

Inscription

Merci de bien vouloir vous inscrire via le lien ci-dessous pour nous aider à anticiper le nombre de participants

https://framaforms.org/grandir-ensemble-2030-1779114149 .

Salle des fêtes Labouheyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 00 71 17 julie.rousseau@coeurhautelande.fr

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English : Rencontres Territoriales de la CCCHL

L’événement Rencontres Territoriales de la CCCHL Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur Haute Lande