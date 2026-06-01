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Rencontres Territoriales de la CCCHL Labouheyre

Rencontres Territoriales de la CCCHL Labouheyre mardi 30 juin 2026.

Adresse
Salle des fêtes Labouheyre
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mardi 30 juin 2026
Heure de début
00:00:00
Tarif

Labouheyre

Rencontres Territoriales de la CCCHL

Salle des fêtes Labouheyre Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 00:00:00
fin : 2026-06-30 00:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Autonomie des jeunes et si on en parlait ensemble ?

Dans le cadre du Projet Global de Territoire 2026-2030, venez échanger sur les enjeux qui concernent la jeunesse de notre territoire

Engagement des jeunes
Formation & emploi
Mobilité
Logement

Mardi 30 juin 2026
18h 20h
Salle des fêtes de Labouheyre

Jeunes, parents, professionnels, associations, élus… votre avis compte !

Construisons ensemble le territoire de demain.

Un temps convivial clôturera la rencontre.
Inscription
Merci de bien vouloir vous inscrire via le lien ci-dessous pour nous aider à anticiper le nombre de participants
https://framaforms.org/grandir-ensemble-2030-1779114149   .

Salle des fêtes Labouheyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 00 71 17  julie.rousseau@coeurhautelande.fr

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English : Rencontres Territoriales de la CCCHL

L’événement Rencontres Territoriales de la CCCHL Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur Haute Lande

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