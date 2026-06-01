Rencontres Territoriales de la CCCHL Labouheyre
Rencontres Territoriales de la CCCHL Labouheyre mardi 30 juin 2026.
Labouheyre
Rencontres Territoriales de la CCCHL
Salle des fêtes Labouheyre Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 00:00:00
fin : 2026-06-30 00:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Autonomie des jeunes et si on en parlait ensemble ?
Dans le cadre du Projet Global de Territoire 2026-2030, venez échanger sur les enjeux qui concernent la jeunesse de notre territoire
Engagement des jeunes
Formation & emploi
Mobilité
Logement
Mardi 30 juin 2026
18h 20h
Salle des fêtes de Labouheyre
Jeunes, parents, professionnels, associations, élus… votre avis compte !
Construisons ensemble le territoire de demain.
Un temps convivial clôturera la rencontre.
Inscription
Merci de bien vouloir vous inscrire via le lien ci-dessous pour nous aider à anticiper le nombre de participants
https://framaforms.org/grandir-ensemble-2030-1779114149 .
Salle des fêtes Labouheyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 00 71 17 julie.rousseau@coeurhautelande.fr
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English : Rencontres Territoriales de la CCCHL
L’événement Rencontres Territoriales de la CCCHL Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur Haute Lande
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