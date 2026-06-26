Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 11 juillet 2026.
Labouheyre
Club de lecture
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 11:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Echanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire. Cet été, partageons nos coups de cœur !
Entrée libre, +13ans
Echanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire. Cet été, partageons nos coups de cœur !
Entrée libre, +13ans .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Club de lecture
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Free admission, ages 13 and up
L’événement Club de lecture Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande
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