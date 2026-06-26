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Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave
Adresse
142 rue Marie Labeyrie
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Labouheyre

Club de lecture

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 11:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Echanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire. Cet été, partageons nos coups de cœur !
Entrée libre, +13ans
Echanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire. Cet été, partageons nos coups de cœur !
Entrée libre, +13ans   .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Club de lecture

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