Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Club de lecture

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Echanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire. Cet été, partageons nos coups de cœur !

Entrée libre, +13ans

Echanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire. Cet été, partageons nos coups de cœur !

Entrée libre, +13ans .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club de lecture

Discussions about your reading, led by your librarian. This summer, let’s share our favorite books!

Free admission, ages 13 and up

L’événement Club de lecture Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande