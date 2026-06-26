Atelier créatif Personnalise ton tote bag ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Atelier créatif Personnalise ton tote bag !

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Décore ton tote bag selon tes envies et repars avec un sac unique créé par toi !

Sur inscription, +8ans & adultes

Décore ton tote bag selon tes envies et repars avec un sac unique créé par toi !

Sur inscription, +8ans & adultes .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier créatif Personnalise ton tote bag !

Decorate your tote bag however you like and take home a one-of-a-kind bag you created yourself!

Registration required; ages 8 and up & adults

L’événement Atelier créatif Personnalise ton tote bag ! Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande