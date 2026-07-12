Little Films Festival- Patouille et Momo, les contes de la forêt Cinéma Le Félix Labouheyre
dimanche 19 juillet 2026 · Cinéma Le Félix · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Little Films Festival- Patouille et Momo, les contes de la forêt
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Little Films Festival, la séance pour les plus jeunes!
Des prix mini à 3.50€ ! .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : Little Films Festival- Patouille et Momo, les contes de la forêt
L’événement Little Films Festival- Patouille et Momo, les contes de la forêt Labouheyre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cœur Haute Lande
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