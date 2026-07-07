Little Films Festival- Un petit air de famille Cinéma Le Félix Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

Little Films Festival- Un petit air de famille

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Little Films Festival, la séance pour les plus jeunes !

Des prix mini à 3.50 € .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Little Films Festival- Un petit air de famille

L’événement Little Films Festival- Un petit air de famille Labouheyre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cœur Haute Lande