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Atelier numérique Leboncoin Acheter et vendre en ligne Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique Leboncoin Acheter et vendre en ligne Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique Leboncoin Acheter et vendre en ligne Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave
Adresse
142 rue Marie Labeyrie
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Labouheyre

Atelier numérique Leboncoin Acheter et vendre en ligne

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17 16:00:00

Date(s) :
2026-07-17

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Sur inscription, +13ans
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Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

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L’événement Atelier numérique Leboncoin Acheter et vendre en ligne Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande

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