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Little Films Festival en Avant Première- Patouille et Momo, les contes de la forêt Cinéma Le Félix Labouheyre

Little Films Festival en Avant Première- Patouille et Momo, les contes de la forêt Cinéma Le Félix Labouheyre

Little Films Festival en Avant Première- Patouille et Momo, les contes de la forêt Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 19 juillet 2026.

Lieu
Cinéma Le Félix
Adresse
2 rue de l'hôtel de ville
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Labouheyre

Little Films Festival en Avant Première- Patouille et Momo, les contes de la forêt

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Little Films Festival, la séance pour les touts petits !

Tarif unique à 3.50€ !   .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68  cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Little Films Festival en Avant Première- Patouille et Momo, les contes de la forêt

L’événement Little Films Festival en Avant Première- Patouille et Momo, les contes de la forêt Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cœur Haute Lande

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