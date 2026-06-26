Soirée anniversaire médiathèque Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
vendredi 3 juillet 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Soirée anniversaire médiathèque
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Un an depuis la réouverture de juin 2025 ça se fête ! Alors rendez-vous pour redécouvrir votre médiathèque, assistez à une présentation de la toute nouvelle collection Nouvelle-Aquitaine pour profiter des chefs-d’œuvre de la région à travers le Musée numérique, lors d’une soirée festive !
Un an depuis la réouverture de juin 2025 ça se fête ! Alors rendez-vous pour redécouvrir votre médiathèque, assistez à une présentation de la toute nouvelle collection Nouvelle-Aquitaine pour profiter des chefs-d’œuvre de la région à travers le Musée numérique, lors d’une soirée festive !
Tout public, entrée libre .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Soirée anniversaire médiathèque
It’s been a year since we reopened in June 2025: Let’s celebrate! So come join us to rediscover your media centerE8que, attend %E0 a presentation of the brand-new Nouvelle-Aquitaine collection to enjoy the region’s masterpieces %E0 through the Digital Museum during a festive evening!
L’événement Soirée anniversaire médiathèque Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande
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