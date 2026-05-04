Atelier créatif cyanotype avec PenaSim Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne
Atelier créatif cyanotype avec PenaSim Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne samedi 6 juin 2026.
Cenon-sur-Vienne
Atelier créatif cyanotype avec PenaSim
Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
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Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 76 mediatheque.cenon@grand-chatellerault.fr
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English : Atelier créatif cyanotype avec PenaSim
L’événement Atelier créatif cyanotype avec PenaSim Cenon-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne