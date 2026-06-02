Atelier créatif de bijoux salle des fetes Vaux-Rouillac
Atelier créatif de bijoux salle des fetes Vaux-Rouillac mardi 4 août 2026.
Vaux-Rouillac
Atelier créatif de bijoux
salle des fetes 137 D119 Vaux-Rouillac Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 17:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Atelier créatif de bijoux
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salle des fetes 137 D119 Vaux-Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Creative jewelry workshop
L’événement Atelier créatif de bijoux Vaux-Rouillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais