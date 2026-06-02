Atelier créatif de bijoux salle des fetes Vaux-Rouillac

Vaux-Rouillac

Atelier créatif de bijoux

salle des fetes 137 D119 Vaux-Rouillac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04 17:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Atelier créatif de bijoux

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salle des fetes 137 D119 Vaux-Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Creative jewelry workshop

L’événement Atelier créatif de bijoux Vaux-Rouillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais