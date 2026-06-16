Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac Vaux-Rouillac

Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac Vaux-Rouillac vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 16170 Vaux-Rouillac

Département : Charente

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 6 6 6

Vaux-Rouillac

Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac

Place de la Mairie Vaux-Rouillac Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac
  .

Place de la Mairie Vaux-Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05  otdurouillacais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lantern Night in Vaux-Rouillac

L’événement Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac Vaux-Rouillac a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Rouillacais

À voir aussi à Vaux-Rouillac (Charente)