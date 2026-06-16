Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac Vaux-Rouillac
Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac Vaux-Rouillac vendredi 24 juillet 2026.
Vaux-Rouillac
Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac
Place de la Mairie Vaux-Rouillac Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac
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Place de la Mairie Vaux-Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com
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English :
Lantern Night in Vaux-Rouillac
L’événement Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac Vaux-Rouillac a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Rouillacais