Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac Vaux-Rouillac vendredi 24 juillet 2026.

Vaux-Rouillac

Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac

Place de la Mairie Vaux-Rouillac Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac

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Place de la Mairie Vaux-Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com

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English :

Lantern Night in Vaux-Rouillac

L’événement Nuit des lanternes à Vaux-Rouillac Vaux-Rouillac a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Rouillacais