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ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES Quai des Arènes Palavas-les-Flots

ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES Quai des Arènes Palavas-les-Flots jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Quai des Arènes

Adresse : Parc du Levant Albert Édouard

Ville : 34250 Palavas-les-Flots

Département : Hérault

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Tarif :

Palavas-les-Flots

ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES

Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-07-02

10h30 à 11h30

Atelier créatif des petits artistes à partir de 4 ans
Musée du train et de la voiture miniature

Gratuit, sur réservation 06.07.50.75.69 ou museespalavas@palavaslesflots.com   .

Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 

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English : ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES

10:30 a.m. to 11:30 a.m

Creative workshop for little artists from age 4

L’événement ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34

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