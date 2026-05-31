ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES Quai des Arènes Palavas-les-Flots
ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES Quai des Arènes Palavas-les-Flots jeudi 2 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES
Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-02
10h30 à 11h30
Atelier créatif des petits artistes à partir de 4 ans
Musée du train et de la voiture miniature
Gratuit, sur réservation 06.07.50.75.69 ou museespalavas@palavaslesflots.com .
Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49
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English : ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES
10:30 a.m. to 11:30 a.m
Creative workshop for little artists from age 4
L’événement ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34
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