Atelier créatif Dessiner autrement rue de dixmude Lesneven

Lesneven

Atelier créatif Dessiner autrement

rue de dixmude Médiathèque René Petillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Avec différents masques de simulation visuelle, tente de créer un tableau sans voir et découvre les différents degrés de malvoyance. .

rue de dixmude Médiathèque René Petillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English : Atelier créatif Dessiner autrement

L’événement Atelier créatif Dessiner autrement Lesneven a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne