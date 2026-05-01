Atelier créatif Dessiner autrement rue de dixmude Lesneven
Atelier créatif Dessiner autrement rue de dixmude Lesneven mercredi 13 mai 2026.
Lesneven
Atelier créatif Dessiner autrement
rue de dixmude Médiathèque René Petillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 16:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Avec différents masques de simulation visuelle, tente de créer un tableau sans voir et découvre les différents degrés de malvoyance. .
rue de dixmude Médiathèque René Petillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
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English : Atelier créatif Dessiner autrement
L’événement Atelier créatif Dessiner autrement Lesneven a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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