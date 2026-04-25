Les Grandes oreilles ferment les yeux.. Rue Dixmude Lesneven
Les Grandes oreilles ferment les yeux.. Rue Dixmude Lesneven vendredi 22 mai 2026.
Lesneven
Les Grandes oreilles ferment les yeux..
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:30:00
fin : 2026-05-22 18:15:00
Date(s) :
2026-05-22
Allonge-toi et ferme les yeux… Et interdit de les rouvrir ! Es-tu prêt·e à te laisser transporter par les histoires ? Entre massage et relaxation, des histoires animées pour les enfants de 4 à 8 ans. .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
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English : Les Grandes oreilles ferment les yeux..
L’événement Les Grandes oreilles ferment les yeux.. Lesneven a été mis à jour le 2026-04-25 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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