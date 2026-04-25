Les Grandes oreilles ferment les yeux.. Rue Dixmude Lesneven

Lesneven

Les Grandes oreilles ferment les yeux..

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:30:00

fin : 2026-05-22 18:15:00

Date(s) :

2026-05-22

Allonge-toi et ferme les yeux… Et interdit de les rouvrir ! Es-tu prêt·e à te laisser transporter par les histoires ? Entre massage et relaxation, des histoires animées pour les enfants de 4 à 8 ans. .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English : Les Grandes oreilles ferment les yeux..

L’événement Les Grandes oreilles ferment les yeux.. Lesneven a été mis à jour le 2026-04-25 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne