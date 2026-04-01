Représentations théâtrales L’Arvorik Lesneven

Lesneven

Représentations théâtrales

L’Arvorik 1 rue du Rétalaire Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les ateliers de théâtre à texte et d’improvisation de l’association folgoëtienne Brin de Folie font leur show.

L’après-midi, les groupes des enfants et des ados présenteront leurs pièces. Suivront la troupe d’improvisation Fol’impro puis la troupe adultes. .

L’Arvorik 1 rue du Rétalaire Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 25 18 01 62

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English : Représentations théâtrales

L’événement Représentations théâtrales Lesneven a été mis à jour le 2026-04-01 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne