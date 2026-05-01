Fête du jeu parc de Kerlaouen Lesneven
Fête du jeu parc de Kerlaouen Lesneven dimanche 31 mai 2026.
Lesneven
Fête du jeu
parc de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez passer une journée pleine de rires, de jeux et de bonne humeur !
50 jeux traditionnels quilles, palets, boules, jeux sur table pour tous
Concours de palet sur planche bois, de quilles du Léon, de passe-trappe
Gouren, Jeux farfelus avec pH7, Jeux de société avec Ty Ludo
Kermesse pour enfants, Vanniers avec Gwialenn ar Vro
Et aussi La fanfare Hej da ru, des chants de marins avec Kanarvoriz, des contes pour petits et grands avec Patricia Sanchez.
Petite restauration sur place.
Plus d’infos www.quillesduleon.jimdofree.fr .
parc de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 08 03 22 90
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English : Fête du jeu
L’événement Fête du jeu Lesneven a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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