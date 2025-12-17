Kafe Brezhoneg Marc Paugam Salle l’Atelier Lesneven
Kafe Brezhoneg Marc Paugam Salle l’Atelier Lesneven mercredi 3 juin 2026.
Kafe Brezhoneg Marc Paugam
Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03 16:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Invité de la conférence en breton Marc Paugam Istor an dorifora dre ur ganaouenn L’histoire du doryphore à travers une chanson.
Ouvert à tous, confirmés ou apprenants. .
Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96
