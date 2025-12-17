Kafe Brezhoneg Marc Paugam Salle l’Atelier Lesneven

Kafe Brezhoneg Marc Paugam

Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven Finistère

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03 16:30:00

2026-06-03

Invité de la conférence en breton Marc Paugam Istor an dorifora dre ur ganaouenn L’histoire du doryphore à travers une chanson.

Ouvert à tous, confirmés ou apprenants. .

Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96

