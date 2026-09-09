Informations pratiques

Atelier créatif « Donne vie à ta créature » au Donjon de Vez 19 et 20 septembre Donjon de Vez Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Offrez un moment de créativité à vos enfants avec les ateliers créatifs du Donjon de Vez (à partir de 6 ans) !

Inspirés par les sculptures exposées dans le Donjon, les enfants laissent libre cours à leur imagination pour créer leurs propres sculptures.

Animation gratuite, sur inscription, organisée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le 19 et 20 septembre prochains.

Informations : 03 44 59 03 97 ou contact@valois-tourisme.com

Donjon de Vez vez Vez 60117 Oise Hauts-de-France 06 08 61 14 53 https://www.donjondevez.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://shop.paysdevalois-tourisme.fr/fr/produit/donne-vie-creature »}] [{« link »: « mailto:contact@valois-tourisme.com »}] Classé Monument historique et abritant un jardin labellisé Jardin remarquable, le Donjon de Vez offre un voyage exceptionnel à travers 1000 ans d’histoire et d’architecture et propose une immersion dans la création contemporaine.

Visiter le Donjon de Vez, c’est découvrir un lieu où les plus grands artistes contemporains rencontrent l’architecture médiévale. Parking gratuit en bas de la colline

Offrez un moment de créativité à vos enfants avec les ateliers créatifs du Donjon de Vez (à partir de 6 ans) !

© Office de tourisme du Pays de Valois