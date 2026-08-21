AGENDA · Marvejols
Atelier créatif en famille, Médiathèque Du Gévaudan Jules Roujon, Marvejols
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Du Gévaudan Jules Roujon · Marvejols
Informations pratiques
Atelier créatif en famille Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Du Gévaudan Jules Roujon Lozère
atelier limité à 10 personnes , pour enfants à partir de 7 ans et adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Fabrication d’une pochette à livre en tissu pour les enfants à partir de 7 ans et les adultes . Atelier réalisé avec la participation d’Alexandra (Librairie La vice- Conteuse)
Médiathèque Du Gévaudan Jules Roujon 11 AVENUE SAVORGNAN DE BRAZZA 48100 Marvejols Marvejols 48100 Lozère Occitanie 0466322785 https://gevaudan.biblio.lozere.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.66.32.27.85 »}]
Biblis en folie 2026
©médiathèque du Gévaudan
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