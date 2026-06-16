Marvejols

CONFÉRENCE ENVOYER PAÎTRE AU XVIIIE SIÈCLE

Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Dans le cadre de l’Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux 2026, partez à la découverte des pratiques pastorales en vallée du Lot au XVIIIe siècle avec Bruno Jaudon, enseignant à la FDE de Mende (Université de Montpellier) et chercheur associé à Avignon Université.

Dans le cadre de l’Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux 2026, partez à la découverte des pratiques pastorales en vallée du Lot au XVIIIe siècle avec Bruno Jaudon, enseignant à la FDE de Mende (Université de Montpellier) et chercheur associé à Avignon Université.

À travers des exemples locaux et des documents d’époque, cette conférence explore le rôle central des troupeaux dans la vie économique et sociale des villages lozériens. Comment les habitants, alors deux fois plus nombreux qu’aujourd’hui, parvenaient-ils à tirer parti d’un environnement contraignant ? Entre règles d’usage, tensions, petits conflits du quotidien, saisonnalité et recherche d’équilibre, plongez dans l’histoire de nos campagnes.

La rencontre se prolongera autour d’une dégustation de produits locaux, offrant un moment convivial d’échange avec le conférencier. .

Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 9 61 02 89 13

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English :

As part of the 2026 International Year of Transhumance and Pastoralists, set out to discover pastoral practices in theof the Lot in the 18th century with Bruno Jaudon, a professor at the FDE in Mende (University of Montpellier) and a research associate at Avignon University.

L’événement CONFÉRENCE ENVOYER PAÎTRE AU XVIIIE SIÈCLE Marvejols a été mis à jour le 2026-06-16 par Conseil Départemental