LES FRESQUES DE NICOLAI GRESCHNY, UN ARTISTE INSPIRÉ ; CHAPELLE DE CHIRAC Marvejols
LES FRESQUES DE NICOLAI GRESCHNY, UN ARTISTE INSPIRÉ ; CHAPELLE DE CHIRAC Marvejols mercredi 2 septembre 2026.
Marvejols
LES FRESQUES DE NICOLAI GRESCHNY, UN ARTISTE INSPIRÉ ; CHAPELLE DE CHIRAC
Salle polyvalente Marvejols Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Visite conférence animé par Lauzes Vivantes Les fresques de Nicolai Greschny, un artiste inspiré ; chapelle de Chirac .
Rendez vous à 9h30 parking de la salle polyvalente, covoiturage proposé. .
Salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 77 82 65 44 famille.de.chambrun@wanadoo.fr
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English :
L’événement LES FRESQUES DE NICOLAI GRESCHNY, UN ARTISTE INSPIRÉ ; CHAPELLE DE CHIRAC Marvejols a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-OT Gévaudan Destination
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