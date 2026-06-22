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LES FRESQUES DE NICOLAI GRESCHNY, UN ARTISTE INSPIRÉ ; CHAPELLE DE CHIRAC Marvejols

LES FRESQUES DE NICOLAI GRESCHNY, UN ARTISTE INSPIRÉ ; CHAPELLE DE CHIRAC Marvejols

LES FRESQUES DE NICOLAI GRESCHNY, UN ARTISTE INSPIRÉ ; CHAPELLE DE CHIRAC Marvejols mercredi 2 septembre 2026.

Adresse
Salle polyvalente
Ville
48100 Marvejols
Département
Lozère
Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Tarif
5 5 Demi-journée

Marvejols

LES FRESQUES DE NICOLAI GRESCHNY, UN ARTISTE INSPIRÉ ; CHAPELLE DE CHIRAC

Salle polyvalente Marvejols Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-09-02

Visite conférence animé par Lauzes Vivantes Les fresques de Nicolai Greschny, un artiste inspiré ; chapelle de Chirac .
Rendez vous à 9h30 parking de la salle polyvalente, covoiturage proposé.   .

Salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 77 82 65 44  famille.de.chambrun@wanadoo.fr

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English :

L’événement LES FRESQUES DE NICOLAI GRESCHNY, UN ARTISTE INSPIRÉ ; CHAPELLE DE CHIRAC Marvejols a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-OT Gévaudan Destination

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