Marvejols

LES ESTIVALES LUCAS

Esplanade de l’Europe Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Les Estivales de Marvejols

Lucas fait revivre les plus grands succès dansants des années 80 à aujourd’hui. Grâce à son énergie communicative et son sens de l’animation, il offre un concert festif où le chant, la danse et le partage sont à l’honneur pour le plaisir de toutes les générations.

Première partie Laura chante Disney

Jeux en bois, maquillage, caricatures

Les Estivales de Marvejols

Lucas fait revivre les plus grands succès dansants des années 80 à aujourd’hui. Grâce à son énergie communicative et son sens de l’animation, il offre un concert festif où le chant, la danse et le partage sont à l’honneur pour le plaisir de toutes les générations.

Première partie Laura chante Disney

Jeux en bois, maquillage, caricatures .

Esplanade de l’Europe Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45

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English :

Les Estivales de Marvejols

Lucas brings back the biggest dance hits from the 1980s to today. With his infectious energy and flair for entertainment, he delivers a festive concert where singing, dancing, and togetherness take center stage, delighting audiences of all ages.

Opening act: Laura sings Disney

Wooden toys, face painting, caricatures

L’événement LES ESTIVALES LUCAS Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination