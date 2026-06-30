LES BARONNIES DU GÉVAUDAN LA BARONNIE D’APCHER Marvejols
LES BARONNIES DU GÉVAUDAN LA BARONNIE D’APCHER Marvejols mercredi 12 août 2026.
Marvejols
LES BARONNIES DU GÉVAUDAN LA BARONNIE D’APCHER
Place Henri Cordesse Marvejols Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Visite conférence animé par Lauzes Vivantes Les baronnies du Gévaudan la Baronnie d’Apcher .
Rendez vous à 9h30 parking de la salle polyvalente, covoiturage proposé. Pique-Nique à emporter .
Place Henri Cordesse Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 77 82 65 44 famille.de.chambrun@wanadoo.fr
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English :
L’événement LES BARONNIES DU GÉVAUDAN LA BARONNIE D’APCHER Marvejols a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-OT Gévaudan Destination
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