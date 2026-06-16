LES ESTIVALES LES DUGANELS Marvejols
LES ESTIVALES LES DUGANELS Marvejols jeudi 6 août 2026.
Marvejols
LES ESTIVALES LES DUGANELS
Esplanade de l’Europe Marvejols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Les Estivales de Marvejols
Les Duganels revisitent la chanson française et le rock dans une formule acoustique et festive. Porté par deux voix, guitare folk, accordéon, guitare électrique et percussions aux pieds, le duo partage un répertoire varié dans une ambiance conviviale.
Première partie Mano Fola
Jeux en bois, maquillage, sculpture ballons
Les Estivales de Marvejols
Les Duganels revisitent la chanson française et le rock dans une formule acoustique et festive. Porté par deux voix, guitare folk, accordéon, guitare électrique et percussions aux pieds, le duo partage un répertoire varié dans une ambiance conviviale.
Première partie Mano Fola
Jeux en bois, maquillage, sculpture ballons .
Esplanade de l’Europe Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45
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English :
Les Estivales de Marvejols
Les Duganels put a fresh spin on French chanson and rock with an acoustic, festive sound. Featuring two voices, folk guitar, accordion, electric guitar, and foot percussion, the duo shares a varied repertoire in a friendly atmosphere.
Opening act: Mano Fola
Wooden toys, face painting, balloon sculpting
L’événement LES ESTIVALES LES DUGANELS Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination
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