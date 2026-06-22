MARVEJOLS LE NEZ EN L’AIR Marvejols
MARVEJOLS LE NEZ EN L’AIR Marvejols mercredi 29 juillet 2026.
Marvejols
MARVEJOLS LE NEZ EN L’AIR
Place Henri Cordesse Marvejols Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Visite conférence animé par Lauzes Vivantes Marvejols le nez en l’air .
Rendez vous à 10h à la place Cordesse. .
Place Henri Cordesse Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 77 82 65 44 famille.de.chambrun@wanadoo.fr
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L’événement MARVEJOLS LE NEZ EN L’AIR Marvejols a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-OT Gévaudan Destination
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