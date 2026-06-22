SCULPTURES ET CHAPITEAUX DE PIN, DU MONASTIER ET CHIRAC UNE HISTOIRE CHARGÉE DE SYMBOLES Marvejols
SCULPTURES ET CHAPITEAUX DE PIN, DU MONASTIER ET CHIRAC UNE HISTOIRE CHARGÉE DE SYMBOLES Marvejols mercredi 26 août 2026.
Marvejols
SCULPTURES ET CHAPITEAUX DE PIN, DU MONASTIER ET CHIRAC UNE HISTOIRE CHARGÉE DE SYMBOLES
Salle polyvalente Marvejols Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Visite conférence animé par Lauzes Vivantes Sculptures et chapiteaux de Pin, du Monastier et Chirac une histoire chargée de symboles .
Rendez vous à 9h30 parking de la salle polyvalente, covoiturage proposé. .
Salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 77 82 65 44 famille.de.chambrun@wanadoo.fr
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English :
L’événement SCULPTURES ET CHAPITEAUX DE PIN, DU MONASTIER ET CHIRAC UNE HISTOIRE CHARGÉE DE SYMBOLES Marvejols a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-OT Gévaudan Destination
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