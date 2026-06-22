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SCULPTURES ET CHAPITEAUX DE PIN, DU MONASTIER ET CHIRAC UNE HISTOIRE CHARGÉE DE SYMBOLES Marvejols

SCULPTURES ET CHAPITEAUX DE PIN, DU MONASTIER ET CHIRAC UNE HISTOIRE CHARGÉE DE SYMBOLES Marvejols

SCULPTURES ET CHAPITEAUX DE PIN, DU MONASTIER ET CHIRAC UNE HISTOIRE CHARGÉE DE SYMBOLES Marvejols mercredi 26 août 2026.

Adresse
Salle polyvalente
Ville
48100 Marvejols
Département
Lozère
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
5 5 Demi-journée

Marvejols

SCULPTURES ET CHAPITEAUX DE PIN, DU MONASTIER ET CHIRAC UNE HISTOIRE CHARGÉE DE SYMBOLES

Salle polyvalente Marvejols Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Visite conférence animé par Lauzes Vivantes Sculptures et chapiteaux de Pin, du Monastier et Chirac une histoire chargée de symboles .
Rendez vous à 9h30 parking de la salle polyvalente, covoiturage proposé.   .

Salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 77 82 65 44  famille.de.chambrun@wanadoo.fr

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English :

L’événement SCULPTURES ET CHAPITEAUX DE PIN, DU MONASTIER ET CHIRAC UNE HISTOIRE CHARGÉE DE SYMBOLES Marvejols a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-OT Gévaudan Destination

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