Atelier créatif en famille « Sculpteur en herbe »

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2025-08-29 10:00:00
fin : 2025-08-29 12:00:00
2025-08-29
Petits et grands sont invités à découvrir une sélection de sculptures et à s’inspirer de La barque du pêcheur d’Emile Gilioli pour réaliser un modelage en terre. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.
Public familles, dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 2h. Sur inscription. .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
