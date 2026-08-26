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AGENDA · Sainte-Maxime

Atelier créatif encres végétales aux couleurs naturelles Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

samedi 7 novembre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Carré Léon Gaumont
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Atelier créatif encres végétales aux couleurs naturelles

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:30:00
fin : 2026-11-07 16:30:00

Date(s) :
2026-11-07

Fabriquez vos encres végétales et découvrez la calligraphie avec plumes et calames lors de cet atelier créatif.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 

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English : Creative Workshop: Plant Inks in Natural Colors

Make your own plant-based inks and explore calligraphy with pens and reeds in this creative workshop.

L’événement Atelier créatif encres végétales aux couleurs naturelles Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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