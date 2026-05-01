Atelier créatif enfants Spécial Fête des mères Médiathèque Le Croisty

Le Croisty

Atelier créatif enfants Spécial Fête des mères

Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Atelier créatif enfants dès 5 ans encadré par Anne-Marie Prigent. Les plus jeunes peuvent être accompagnés. Apporter une serviette éponge et une vieille chaussette nylon ou collant fin. .

Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier créatif enfants Spécial Fête des mères Le Croisty a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan