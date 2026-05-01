Atelier créatif enfants Spécial Fête des mères Médiathèque Le Croisty
Atelier créatif enfants Spécial Fête des mères Médiathèque Le Croisty samedi 30 mai 2026.
Le Croisty
Atelier créatif enfants Spécial Fête des mères
Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Atelier créatif enfants dès 5 ans encadré par Anne-Marie Prigent. Les plus jeunes peuvent être accompagnés. Apporter une serviette éponge et une vieille chaussette nylon ou collant fin. .
Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60
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English :
L’événement Atelier créatif enfants Spécial Fête des mères Le Croisty a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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