Atelier créatif et gourmand Petit déjeuner Argile auto durcissante Chez les Filles Noves

Noves

Atelier créatif et gourmand Petit déjeuner Argile auto durcissante

Samedi 2 mai 2026 de 9h à 12h. Chez les Filles 4 Place Jean Jaurès Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Atelier créatif et gourmand Petit déjeuner Argile auto durcissante

Atelier créatif et gourmand Petit déjeuner Argile auto durcissante en partenariat avec slowflow.art.



Modelage libre et créations intuitives, cet atelier met l’accent sur le modelage libre, vous invitant à suivre votre intuition pour créer un objet décoratif qui vous est propre.

Vous serez accompagné dans le processus et si besoin des idées de créations simples vous seront proposées:

-coupelles ( à bijoux, vide-poche…)

-médaillons plaques (avec messages, citations…)

-décoration murale (ex-voto, talisman…)

-porte-photos, suspensions…



Un livret d’inspirations sera à votre disposition si besoin.



Nous travaillerons avec de l’argile auto-durcissante, pour que vous puissiez repartir avec vos créations, qui sécheront doucement chez vous.

(L’argile auto-durcissante n’est pas imperméable aux liquides et ne convient pas un usage alimentaire…uniquement décoratif. .

Chez les Filles 4 Place Jean Jaurès Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Creative gourmet workshop: Breakfast Self-hardening clay

L’événement Atelier créatif et gourmand Petit déjeuner Argile auto durcissante Noves a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence