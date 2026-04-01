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Atelier créatif Bibliothèque Au coin d’un livre Évran

Atelier créatif Bibliothèque Au coin d’un livre Évran mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Au coin d'un livre

Adresse : 17 Rue de la Libération

Ville : 22630 Évran

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Évran

Atelier créatif

Bibliothèque Au coin d’un livre 17 Rue de la Libération Évran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Atelier créatif pour tous les âges   .

Bibliothèque Au coin d’un livre 17 Rue de la Libération Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 53 33 

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English :

L’événement Atelier créatif Évran a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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