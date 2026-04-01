Atelier créatif Bibliothèque Au coin d’un livre Évran
Atelier créatif Bibliothèque Au coin d’un livre Évran mercredi 22 avril 2026.
Évran
Atelier créatif
Bibliothèque Au coin d’un livre 17 Rue de la Libération Évran Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier créatif pour tous les âges .
Bibliothèque Au coin d’un livre 17 Rue de la Libération Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 53 33
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English :
L’événement Atelier créatif Évran a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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