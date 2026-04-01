Heure du conte histoires de Noël Bibliothèque Au coin d’un livre Évran

Évran

Heure du conte histoires de Noël

Bibliothèque Au coin d’un livre 17 Rue de la Libération Évran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Lectures pour les enfants à partir de 6 ans .

Bibliothèque Au coin d’un livre 17 Rue de la Libération Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 53 33

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English :

L’événement Heure du conte histoires de Noël Évran a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme