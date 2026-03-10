Atelier créatif Fabrique une fleur avec une lettre de la Marquise de Sévigné pour la Journée de la Terre Château de Simiane Valréas

Atelier créatif Fabrique une fleur avec une lettre de la Marquise de Sévigné pour la Journée de la Terre

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Petits et grands sont invités à réaliser une fleur poétique à partir d’une lettre de la célèbre Madame de Sévigné.

Un moment ludique et créatif pour découvrir autrement l’univers de cette grande figure de la littérature !

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

Young and old are invited to create a poetic flower based on a letter by the famous Madame de Sévigné.

A fun and creative way to discover the world of this great literary figure!

L’événement Atelier créatif Fabrique une fleur avec une lettre de la Marquise de Sévigné pour la Journée de la Terre Valréas a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes