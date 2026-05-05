Atelier créatif Fête de la nature Saint-Jean-d’Angély
Atelier créatif Fête de la nature Saint-Jean-d’Angély mercredi 20 mai 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Atelier créatif Fête de la nature
Rue des remparts Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Atelier créatif et solidaire accompagné par une professionnelle pour préparer la campagne Octobre rose & Prévention santé.
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Rue des remparts Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 69
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English :
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L’événement Atelier créatif Fête de la nature Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge