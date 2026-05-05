Atelier créatif « Fête des parents » avec Cocon de bienveillance Mercredi 10 juin, 16h00 Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

Atelier créatif proposé par Claire de Cocon de bienveillance pour célébrer ses parents !

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Viens fabriquer un petit cadeau que tu pourras offrir à tes parents ou aux personnes que tu aimes ! atelier créatif

Cocon de bienveillance