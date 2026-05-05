Atelier créatif « Fête des parents » avec Cocon de bienveillance, Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Louis-de-Montferrand
Atelier créatif « Fête des parents » avec Cocon de bienveillance, Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Louis-de-Montferrand mercredi 10 juin 2026.
Atelier créatif « Fête des parents » avec Cocon de bienveillance Mercredi 10 juin, 16h00 Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Atelier créatif proposé par Claire de Cocon de bienveillance pour célébrer ses parents !
Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand 3 place de la Mairie 33440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saintlouisdemontferrand.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556879952 »}]
Viens fabriquer un petit cadeau que tu pourras offrir à tes parents ou aux personnes que tu aimes ! atelier créatif
Cocon de bienveillance
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