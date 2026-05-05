Atelier d’art thérapie avec Cocon de bienveillance, Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Louis-de-Montferrand

Atelier d’art thérapie avec Cocon de bienveillance Vendredi 12 juin, 18h00 Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Gironde

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Atelier d’art thérapie proposé par Claire de Cocon de bienveillance pour lâcher prise grâce à l’art thérapie.

Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand 3 place de la Mairie 33440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saintlouisdemontferrand.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556879952 »}]

Venez prendre un temps pour vous, pour lâcher prise et vous poser dans l’instant présent ! atelier art thérapie

Cocon de bienveillance